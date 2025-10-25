Margrethe bezoekt Villa d’Este in Tivoli

De Deense koningin Margrethe is zaterdag onder meer in de Villa d’Este geweest als onderdeel van haar bezoek aan Rome. Het Deense hof deelt via Instagram foto’s van Margrethe in de tuin van de villa in de plaats Tivoli, vlak bij Rome.

Daarnaast was Margrethe zaterdag in het Ara Pacis Museum en het Augustus Mausoleum. In het mausoleum kreeg de koningin uitleg over de geschiedenis en de constructie van het gebouw.

Margrethe begon vrijdag aan haar tweedaagse bezoek aan de Italiaanse stad. Die dag bezocht ze het Deense Instituut voor Wetenschap en Kunst in Rome en reikte ze de Romeinse Prijs uit.