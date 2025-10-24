Margrethe bezoekt wetenschapsinstituut in Rome

De Deense koningin Margrethe is vrijdag begonnen aan een tweedaags bezoek aan Rome. De moeder van koning Frederik ging onder meer langs bij het Deense Instituut voor Wetenschap en Kunst in de Italiaanse hoofdstad.

Margrethe heeft volgens het Deense hof al lang interesse in archeologie en oude cultuur. Ze sprak vrijdag met verscheidene vaklieden die onder meer opgravingen lieten zien.

De koningin is in Rome ter ere van de uitreiking van de zogenoemde Romeinse Prijs van koningin Margrethe. Zij is ook zaterdag nog in Italië voor meerdere bezoeken aan musea.