Margrethe bij jubileumdienst Deense kerk in Londen

Koningin Margrethe van Denemarken heeft zondag een dienst bijgewoond in de Deense St. Catherine’s Church in de Londense wijk Camden. De vorstin was daar vanwege de viering van haar jubileum. Ze zit dit jaar vijftig jaar op de troon.

De 82-jarige royal was volgens de Deense website Billed Bladet in een prima humeur. Ze glimlachte en zwaaide naar toeschouwers toen ze aankwam bij de kerk.

Margrethe droeg een rode jas en bijpassende hoed. Het meest in het oog springend was echter de Britse ridderorde die ze droeg. In 1980 werd ze ridder in de Orde van de Kousenband.