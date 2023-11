Margrethe deelt horloge uit en bedankt garde voor inzet

De Deense koningin Margrethe heeft woensdag in Kopenhagen weer het zogenoemde Dronningens Ur, het horloge van de koningin, uitgereikt. Het klokje is bedoeld voor een lid van de koninklijke garde dat tot meest bekwame bewaker en beste metgezel is verkozen. De eer was deze keer voor Jonathan Mazanti Andersen.

Getooid in het blauw en met een wandelstok in de hand, inspecteerde Margrethe glimlachend de erewacht die voor haar opgesteld stond in de kazerne in de Deense hoofdstad. De koningin hield volgens het Deense Billed Bladet een toespraak voor de vele jonge soldaten. Ze bedankte de bewakers met name voor hun inzet tijdens de viering van de achttiende verjaardag van haar kleinzoon prins Christian vorige maand. Ook bedankte Margrethe de koninklijke garde voor hun inzet tijdens het recente staatsbezoek van het Spaanse koningspaar aan Denemarken.

In juni reikte Margrethe ook al een horloge uit aan iemand van de koninklijke garde. In maart moeste ze de overhandiging van het koninklijke klokje overlaten aan haar zoon, kroonprins Frederik. De koningin was toen nog herstellende van haar rugoperatie.