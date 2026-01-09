Margrethe drinkt champagne en eet speciale cake tijdens receptie

Koningin Margrethe heeft vrijdagmiddag een nieuwjaarsreceptie gehouden op paleis Amalienborg. Op Instagram deelt het Deense hof foto’s van de bijeenkomst waar vertegenwoordigers van de organisaties waarvan Margrethe beschermvrouwe is, bij aanwezig waren.

Nadat de gepensioneerde Deense koningin en de vertegenwoordigers van de patronages elkaar gelukkig nieuwjaar hadden gewenst, werd er in de Ridderzaal champagne geschonken en kransekage geserveerd. Dit is een soort cake die in Scandinavische landen traditiegetrouw bij speciale gelegenheden wordt gegeten. Kransekage bestaat doorgaans uit meerdere cakelagen die verder naar beneden steeds groter worden en samen een toren vormen.

Het muzikale entertainment werd volgens het hof verzorgd door zanger Al-Fadl Salem en pianist Jesper René. Koningin Margrethe nodigde haar gasten na het muzikale intermezzo uit om in de Gele Salon van het paleis verder met elkaar te praten.