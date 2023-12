Margrethe druk bezig met inpakken kerstcadeautjes

Koningin Margrethe is tien dagen voor kerst al druk bezig met de cadeautjes die ze wil geven. In een video die het hof heeft gedeeld is te zien dat de 83-jarige vorstin zorgvuldig alles inpakt in donkerblauw papier. Ook wikkelt ze er rode linten omheen.

Margrethe heeft voor in ieder geval één iemand een boek uitgezocht, zo is te zien op de beelden. Volgens het Deense blad Billed Bladet gaat het om het boek Ehrengard van Karen Blixen, waarvoor de koningin het voorwoord verzorgde.

De vorstin geeft haar cadeaus op kerstavond aan familie, vrienden en personeel, meldt het paleis.