Margrethe duikt opnieuw in sprookje over tinnen soldaatje

Koningin Margrethe van Denemarken heeft zich opnieuw ondergedompeld in het sprookje van De standvastige tinnen soldaat. De 83-jarige vorstin woonde zaterdag in Kopenhagen de op het sprookje gebaseerde balletvoorstelling bij, tien jaar nadat zij zelf als kostuumontwerper en scenograaf bij de vorige editie betrokken was.

Het Deense koningshuis deelt zondag op sociale media enkele foto’s van de aanwezigheid van de koningin bij de gala-avond in de tuinen van Tivoli in de Deense hoofdstad. De vorstin heeft al jaren een speciale band met het theater, waar zij sinds 2001 betrokken is geweest bij verschillende voorstellingen.

De standvastige tinnen soldaat is een van de vele balletvoorstellingen waar de creatieve koningin haar medewerking aan heeft verleend. In 2001 ontwierp ze voor Hans Christian Andersens Love in the Dustbin voor het eerst een decor, waarna zij ook haar medewerking verleende aan Kleinduimpje, De Tondeldoos en De Varkenshoeder.

Voor de avondvullende balletvoorstelling De Notenkraker ontwierp ze in 2012 de decors en kostuums. In 2019 deed ze dat opnieuw voor The Sneeuwkoningin.