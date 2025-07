Margrethe en Benedikte verwelkomen ringrijders bij Gråsten Slot

De Deense koningin Margrethe en prinses Benedikte hebben zondag de optocht van de Gråsten Ringrijdersvereniging bijgewoond. Op foto’s op sociale media is te zien dat Margrethe en Benedikte naar de rijders zwaaien en bloemen ontvangen.

De Deense koninklijke familie heeft een zomerresidentie in de Deense plaats Gråsten. Koningin Ingrid woonde jaarlijks de processie van de ringrijdersvereniging bij, tot haar dood in 2000. Margrethe was in 2007 en 2012 bij de optocht.

Bij ringrijden probeert een ruiter te paard een lans door een ring te steken. De sport wordt beoefend in delen van Nederland, Duitsland en Denemarken. In sommige gevallen zit de deelnemer niet op een paard, maar op een fiets of een ander voertuig.