Margrethe en familie genieten van balletgala ter ere van jubileum

De Deense koningin Margrethe heeft als afsluiting van de feestelijke dag ter ere van haar 50-jarig regeringsjubileum genoten van een balletgala. In de concertzaal van Tivoli in Kopenhagen werd de jubilerende vorstin vergezeld door haar zoons kroonprins Frederik en prins Joachim, haar schoondochters de prinsessen Mary en Marie en haar zus prinses Benedikte.

Op het toneel werd er opgetreden door dansers van onder meer het Hamburg Ballet, het Royal Ballet van Londen, het Parijse Opera Ballet, het New York City Ballet en het Koninklijk Deens Ballet. Een deel van de voorstelling bestond uit werken van de Amerikaanse choreograaf John Neumeier, die zelf ook aanwezig was tijdens de bijzondere avond.

De avond was opgedeeld in drie bedrijven, waarbij de voorstelling werd afgesloten door enkele klassieke balletstukken die werden gedanst door solisten van de gezelschappen uit Londen, Parijs en New York.

Koningin Margrethe begon de viering van haar 50 jaren op de troon zaterdag in het pretpark. De 82-jarige vorstin stapte zelfs in de achtbaan en genoot zichtbaar van de rit. Daarna bezocht de vorstin een tentoonstelling over pantomime en plantte ze een boom ter ere van haar gouden jubileum. De dag werd afgesloten met een vuurwerkshow.

Op 14 januari was het precies vijftig jaar geleden dat Margrethe koningin werd. Vanwege de coronamaatregelen werden de festiviteiten uitgesteld.