Margrethe en zussen kijken naar balletvoorstellingen op paleis

In het Amalienborg-paleis in Kopenhagen vond zondagavond een feestelijke viering plaats die in het teken stond van ballet en muziek. Het Deense hof deelde maandag foto’s van de bijeenkomst en de laatste uitreiking van de Koningin Ingrid Erebeurs waar koningin Margrethe en haar zussen Benedikte en Anne-Marie bij aanwezig waren.

De Ridderzalen van het paleis waren het decor voor de balletvoorstellingen Palæerne Danser. Op Instagram is te zien hoe Margrethe en haar zussen aandachtig keken naar een door muzikanten begeleide dans uit een van de stukken. De koningin en de prinsessen ontmoetten ook nog enkele performers die te gast waren.

Ook is te zien dat Benedikte een toespraak hield voor de aanwezige gasten. Volgens het Deense hof bedankte zij alle deelnemers van Palæerne Danser die de afgelopen jaren hebben meegewerkt. Cellist Andreas Brantelid bedankte de drie zussen daarna namens de artiesten voor hun steun aan de Deense kunst- en cultuursector.

Zondagavond werd ook voor de tiende en laatste keer de Koningin Ingrid Erebeurs uitgereikt, vernoemd naar de moeder van de drie Deense royals. Deze beurs wordt sinds 2005 om het jaar uitgereikt aan een jonge, veelbelovende danser en/of muzikant. Dit jaar waren de Deense balletdanseres Emma Riis-Kofoed en de Zweedse violist Johan Dalene de winnaars.