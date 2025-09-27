Margrethe heeft speciale stoelen geborduurd voor Frederik en Mary

Koningin Margrethe had vrijdag een mooi cadeau voor haar zoon koning Frederik en zijn vrouw koningin Mary. Op Instagram deelde het Deense hof foto’s van twee geborduurde stoelen die op initiatief van Margrethe (85) zelf zijn gemaakt.

De voormalige koningin, die vorig jaar afstand deed van de troon, onthulde de stoelen tijdens een kleine bijeenkomst op kasteel Frederiksborg. Frederik en Mary kunnen plaatsnemen op de stoelen wanneer zij het slot bezoeken. Margrethe heeft het borduurwerk volgens het paleis zelf ontworpen en uitgevoerd.

Op het zitvlak van de stoelen zijn onder meer de initialen van Frederik en Mary te zien. Ook zijn de stoelen versierd met geborduurde bloemen en kroontjes. Margrethe heeft aan de voorkant van de stoelen haar handtekening geborduurd als persoonlijk detail.