Margrethe: Henrik had moeite met zijn rol als prins-gemaal

Koningin Margrethe van Denemarken heeft een zeldzaam persoonlijk interview gegeven aan de Deense krant Weekendavisen. Daarin vertelt ze onder meer over de oorlog in Oekraïne, haar plichten als vorstin maar ook over haar in 2018 overleden prins Henrik.

Volgens Margrethe was het voor Henrik moeilijk om de rol van prins-gemaal te vervullen. “Een Franse heer van zijn statuur moet geen tweede viool spelen. Het is duidelijk dat dat niet makkelijk was, dat zie ik vooral achteraf”, zegt de koningin. “Ik speelde de eerste viool en ik heb er niet genoeg aan gedacht.”

De 82-jarige Margrethe zegt niet dat ze er spijt van heeft. “Ik had beter moeten beseffen hoe moeilijk het was”, aldus de koningin.

Henrik stierf in februari 2018 op 83-jarige leeftijd na een lang ziekbed. Hij en Margrethe waren meer dan vijftig jaar getrouwd.