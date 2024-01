Margrethe is eerste Deense vorst die aftreedt in 900 jaar

Koningin Margrethe is de eerste Deense vorst die aftreedt in negenhonderd jaar. Al haar voorgangers in die tijd zaten tot hun overlijden op de troon, aldus het Deense hof. Per 14 januari wordt Margrethe opgevolgd door haar zoon Frederik. Vanaf dan zijn er ook geen regerend koninginnen meer.

De Deense vorstin maakte oudejaarsavond bekend af te treden, onder meer om de rugoperatie die ze in februari onderging. “Uiteraard gaf de operatie ook aanleiding tot nadenken over de toekomst: of het tijd was om de verantwoordelijkheid aan de volgende generatie over te laten”, aldus de koningin in haar nieuwjaarstoespraak.

In 1146 gaf een Deense vorst, koning Erik de derde, voor het laatst de troon op. Het is in het land niet gewoon, maar wel bespreekbaar om af te treden. In sommige landen is het normaal dat een vorst aftreedt om “plaats te maken voor de volgende generatie”, aldus het Deense hof in een bericht. Nederland wordt als voorbeeld genoemd. Hier zijn vier van de zes vorsten sinds de invoering van de monarchie in 1813 afgetreden. Beatrix trad in 2013 af, haar moeder Juliana in 1980.

Vanaf 14 januari zijn nergens meer regerend koninginnen, maar daar komt wel verandering in. Zo staan prinses Amalia, de Belgische prinses Elisabeth, de Noorse prinses Ingrid Alexandra, de Spaanse prinses Leonor en de Zweedse kroonprinses Victoria op de ‘wachtlijst’ om hun vader op te volgen.