Margrethe is met 52 jaar langstzittende monarch

Koningin Margrethe is met haar bijna 52 jaar op de troon de langstzittende vorst. Zondagavond, op oudejaarsavond, kondigde ze aan op 14 januari af te treden.

Margrethe kwam na het overlijden van haar vader Frederik IX op 14 januari 1972 op de troon. De Deense was sinds het overlijden van de Britse koningin Elizabeth, die 70 jaar koningin was, de langst regerende monarch ter wereld.

Halverwege juli haalde Margrethe haar voorouder Christian IV in als langstzittende Deense vorst. Die was 51 jaar en 6 maanden koning, van 1596 tot 1648. Hij erfde de troon echter al bij het overlijden van zijn vader in 1588. Omdat Christian toen pas 11 jaar was, werd er voor de eerste jaren een regentschapsraad opgericht. Op 29 augustus 1596 werd hij officieel gekroond.