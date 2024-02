Margrethe is regentes nu Frederik met gezin op vakantie is

Margrethe is pas een maand geen koningin meer, maar ze moet haar oude werkzaamheden nu alweer oppakken. Haar zoon koning Frederik is met het gezin op vakantie en daarom dient Margrethe als regentes.

In Denemarken moet altijd een werkende vorst in het land zijn. Het is gebruikelijk dat een regent de taken van het staatshoofd overneemt bij ziekte of een buitenlandse reis. Normaliter is Frederiks zoon Christian degene die die taken overneemt, maar hij is nu met zijn vader mee op vakantie.

Frederik was begin deze maand voor het eerst in het buitenland sinds hij koning is, op handelsmissie in Polen. Toen nam zijn 18-jarige zoon wel het werk over.