Margrethe kan ‘kille blik van onaangename Poetin’ goed herinneren

De Deense koningin Margrethe heeft in haar tientallen jaren op de troon al veel leiders ontmoet, maar weinigen hebben zo’n slechte indruk op haar gemaakt als de Russische president Vladimir Poetin. “Ik herinner me dat ik dacht dat hij een onaangenaam persoon was”, vertelt Margrethe in haar interview met Weekendavisen. “Ik had nog nooit in mijn leven zo’n kille blik gezien.”

Margrethe ontmoette Poetin onder meer tijdens een staatsbezoek aan Rusland in 2011 en nogmaals in 2014 bij de 70e herdenkingsdag van D-Day, de dag van de geallieerde landingen in Normandië.

De koningin deelde verder dat zij bijna dagelijks het nieuws over de oorlog in Oekraïne volgt, die bijna een jaar geleden begon. Ze toonde zich onder de indruk van de weerbaarheid van de Oekraïners en beschreef president Volodimir Zelenski als “de juiste man op het juiste moment”. Ook prees zij de reactie vanuit Europa. “Poetin dacht dat hij Europa kon verscheuren, maar hij heeft ervoor gezorgd dat we nu samen staan”, zei de koningin.