Margrethe kan tijdens zomer niet naar slotkapel

De Deense koningin Margrethe kan deze zomer tijdens haar verblijf op Gråsten Slot geen gebruik maken van de slotkapel. Door een grote renovatie moet ze nu naar de nabijgelegen Adsbøl Kerk, melden lokale media.

Deze week mengde de 85-jarige Margrethe zich voor het eerst tussen de lokale bevolking. Volgens de krant Gråsten Avis was de moeder van koning Frederik nog nooit eerder in de kerk geweest, die op een paar minuten rijden van het zomerverblijf van Margrethe is gelegen, en reageerden de overige kerkgangers verheugd op haar aanwezigheid.

Ook volgende zomer zal Margrethe nog even verderop naar de kerk moeten gaan. De renovatie van de slotkapel is naar verwachting pas in 2027 afgerond.