Margrethe maakt weer decors en kostuums voor Deense theatershows

De Deense koningin Margrethe was zaterdagavond in Tivoli aanwezig bij de première van de sprookjesballetten Klunzige Hans en Assepoester. De moeder van koning Frederik heeft de decors en de kostuums voor de voorstellingen gemaakt, deelt het hof op Instagram.

De producties zijn gebaseerd op bekende sprookjes, maar worden volgens het paleis “gepresenteerd in nieuwe interpretaties”. De shows zijn de hele zomer te zien in het openluchttheater in Kopenhagen. Op foto’s die het hof deelt, is Margrethe onder meer applaudisserend te zien. Ook haar zus Benedikte was bij de première aanwezig.

Eind november stond Margrethe ook in de spotlights, want toen werd het kerstseizoen geopend met de première van het ballet De Notenkraker. Ook voor deze productie had de koningin, die vorig jaar januari afstand deed van de troon, het decor en de kostuums ontworpen.