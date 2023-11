Margrethe met dansers op podium na balletvoorstelling

De Deense koningin Margrethe was donderdagavond aanwezig bij de première van de balletvoorstelling De Sneeuwkoningin in het Tivoli Ballet Theatre in Kopenhagen. Aan het einde van de avond betrad Margrethe onder luid applaus het podium.

Het Deense koningshuis heeft een samenvatting van de avond op Instagram gedeeld, waarop te zien is dat de koningin na afloop van de voorstelling het podium op wordt begeleid. Het publiek en de dansers die op het podium staan klappen terwijl Margrethe een buiging maakt. Vervolgens maken de koningin en dansers samen een buiging voor het publiek.

Koningin Margrethe is de scenograaf en kostuumontwerper van de voorstelling. Ook onder anderen Anne-Marie, voormalig koningin van Griekenland en zus van Margrethe, en haar zoon prins Philippos waren aanwezig.