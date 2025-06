Margrethe met zus bij openluchtvoorstelling zomerballet

Koningin Margrethe en prinses Benedikte van Denemarken hebben een openluchtvoorstelling van het Deense Koninklijk Zomerballet bijgewoond. Het Deense hof deelt op sociale media beelden van het bezoek dat Margrethe en Benedikte dinsdagavond brachten.

De balletuitvoering is een jaarlijkse traditie waarbij het Koninklijk Theater in de zomermaanden door het land reist met een groep artiesten. De voorstelling is gratis te zien voor het publiek.

Tijdens de voorstelling waren tien korte balletten te zien. Dansers voerden stukken op uit onder meer Het Zwanenmeer en The Pearl.