Margrethe na dood Constantijn: denken aan Griekse familie

De gedachten van de Deense koningin Margrethe gaan uit naar haar zus, de Griekse koningin Anne-Marie, en de rest van de Griekse familie. Dat meldt het Deense koningshuis in een verklaring op Instagram. Constantijn, de laatste koning van Griekenland, is dinsdag op 82-jarige leeftijd overleden. De koning was getrouwd met Anne-Marie.

Margrethe en de rest van de Deense koninklijke familie hebben “met veel verdriet” kennisgenomen van het overlijden van de koning, is in het bericht te lezen. “De gedachten van de koninklijke familie gaan op dit moment uit naar koningin Anne-Marie en de rest van de Griekse familie.” De vlaggen op Amalienborg hangen woensdag halfstok.

Constantijn was koning van 1964 tot 1973, toen Griekenland veranderde in een republiek. Vanaf 1967 was hij verbannen na een staatsgreep van conservatieve legerofficieren, maar de laatste jaren heeft hij gewoon in Griekenland doorgebracht. Hij werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen met ademhalingsproblemen.

Volgens de Griekse omroep ERT stierf hij aan een beroerte. Zijn vrouw en kinderen zouden volgens Griekse media de afgelopen dagen steeds bij hem zijn geweest. Zijn gezondheid was al jaren broos.