Margrethe neemt intrek in Frans zomerverblijf

Koningin Margrethe van Denemarken is donderdag vertrokken naar Frankrijk. De 83-jarige vorstin verblijft zoals elk jaar weer enkele weken in de regio Cahors, in het zuiden van Frankrijk, waar Margrethe een zomerverblijf heeft. In de tussentijd is haar oudste zoon kroonprins Frederik regent.

De koningin kocht het Château de Cayx in 1974 samen met haar in 2018 overleden man prins Henrik. Sindsdien brachten de twee er elke zomer enkele weken door, iets wat Margrethe voortzette na de dood van haar echtgenoot.

Volgens het blad Se og Hør hoeft Margrethe dit jaar geen andere familieleden te verwachten. De gezinnen van hun zonen hebben andere plannen en eerder deze zomer verbleef graaf Nikolai, de oudste zoon van prins Joachim, er al.

De koningin verbleef de afgelopen drie weken in Gråsten Slot in Zuid-Jutland. Daar had ze wel gezelschap van haar zus Benedikte.