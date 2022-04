Margrethe ontvangt nieuw kunstwerk in kasteeltuin

De Deense koningin Margrethe kan een nieuw kunstwerk bewonderen in de tuin van het Marselisborg Slot in de Deense stad Aarhus. In de kasteeltuin is op de 82e verjaardag van de koningin, afgelopen zaterdag, een werk geplaatst van de Deense kunstenaar Per Kirkeby. Dat laat het koninklijk huis maandag via Instagram weten.

Het ongeveer twee meter hoge beeld dateert uit 1997, zo is in het bericht te lezen. Bij het bericht worden verscheidene foto’s gedeeld vanuit de kasteeltuin, waaronder van de koningin, de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Salling Foundations en de burgemeester van Aarhus, die naast het beeld poseren. De Salling Foundations, die culturele projecten in Aarhus steunen, hebben het beeld geschonken.

De plaatsvervangend voorzitter, Karin Salling, hield een speech. Ze sprak de wens uit dat het beeld het onderwerp van gesprek zal zijn en nieuwsgierigheid en verwondering oproept, voor zowel leden van de koninklijke familie als bezoekers. De tuin is namelijk open voor publiek wanneer de leden van het koninklijk huis niet in het kasteel verblijven. Bezoekers kunnen het beeld vanaf eind volgende week bewonderen.