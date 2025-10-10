Margrethe opent tentoonstelling met kunst uit haar privécollectie

De Deense koningin Margrethe heeft vrijdag een speciale tentoonstelling geopend in het kunstmuseum van Randers. De moeder van koning Frederik heeft voor de tentoonstelling Kærlighed til Kunst (liefde voor kunst) ongeveer zestig werken uit haar eigen collectie geselecteerd.

Het is volgens het museum de eerste keer dat een groot deel van de omvangrijke kunstcollectie van Margrethe aan het publiek wordt getoond. Het museum had haar uitgenodigd om de werken te selecteren. “We zijn zeer vereerd dat koningin Margrethe heeft ingestemd met het tentoonstellen van haar privékunstcollectie”, zei museumdirecteur Lise Jeppesen. In de tentoonstelling zijn onder meer een aantal beeldjes te zien, die jarenlang op het bureau stonden waaraan Margrethe haar nieuwjaarstoespraken hield.

De tentoonstelling met de privécollectie van Margrethe is nog tot en met 14 december te zien.