Margrethe opent tentoonstelling sculpturen van prins Henrik

Koningin Margrethe van Denemarken heeft zaterdag een overzichtstentoonstelling geopend met sculpturen van haar man prins Henrik. De tentoonstelling is in het Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum in Herning.

In het museum waren eerder al bronzen sculpturen van de in 2018 overleden prins te zien. De tentoonstelling van nu markeert de overdracht van het grootste deel van de beeldencollectie aan het museum. Margrethe heeft nog een aantal werken van haar man in haar privécollectie. Die zijn voor de gelegenheid ook te zien.

De tentoonstelling onder de noemer Eventyrlig Dialog (Avontuurlijke Dialoog) is volgens het museum een artistieke ontmoeting tussen de sculpturen van prins Henrik en het picturale universum van CoBrA-kunstenaar Carl-Henning Pedersen.

Ook was de vorstin bij de opening van het eerste Deense museum voor vluchtelingen. Het museum FLUGT in Oksbøl opent volgende week de deuren voor de bezoekers. Het internationaal georiënteerde museum laat zien hoe mensen vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu op de vlucht gingen voor oorlogsgeweld of natuurrampen.