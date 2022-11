Margrethe reikt koninklijk horloge uit aan beste wacht in dienst

Koningin Margrethe heeft woensdag in Kopenhagen lijfwacht Frederik Noel Østergaard beloond met het zogenoemde horloge van de koningin. Dit speciale uurwerk wordt sinds 1970 jaarlijks toegekend aan het beste lid van de Deense lijfwacht.

Østergaard werd door zijn collega’s genomineerd vanwege zijn professionele houding en zijn vermogen om voor zijn kameraden te zorgen. De bevelhebbende officieren van de wacht ondersteunden zijn nominatie.

De traditie van het koninklijke horloge is in 1970 gestart, toen in verband met de zeventigste verjaardag van toenmalig koning Frederik IX. Toen hij in 1972 overleed en zijn dochter Margrethe de troon besteeg, werd de naam veranderd in het horloge van de koningin.