Margrethe trekt zich terug als beschermvrouwe kinderboekenprijs

De Deense koningin Margrethe is niet langer beschermvrouwe van de organisatie achter de Hans Christian Andersenprijs voor kinderliteratuur. De vorstin heeft zich teruggetrokken omdat een Russische illustrator vorig najaar werd gekozen als voorzitter van de jury. Vanwege de oorlog tussen Oekraïne en Rusland ontstond vervolgens onrust binnen de organisatie.

Anastasia Archipova werd in september aangesteld als juryvoorzitter van de International Council for Books for Young People (IBBY), die tweejaarlijks de Hans Christian Andersenprijs uitreikt. Dit tot ongenoegen van verschillende landen als Zweden, Finland en de Baltische Staten. Zij vonden het niet kunnen dat een Rus de prestigieuze kinderboekenprijs kon uitreiken terwijl Rusland tegelijkertijd bibliotheken bombardeert in Oekraïne.

Het Deense hof lijkt het daarmee eens te zijn. Het paleis bevestigde woensdag aan Deense media dat de koningin niet langer beschermvrouwe is. “De reden is het huidige conflict binnen de organisatie”, zo gaf een woordvoerder aan.

De Hans Christian Andersenprijs wordt in 2024 weer uitgereikt. Eerdere winnaars waren onder anderen Astrid Lindgren en J.K. Rowling.