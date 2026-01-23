Margrethe van Denemarken benoemd tot erelid Zweedse universiteit

Koningin Margrethe (85) is benoemd tot erelid van de Universiteit van Lund. De onderscheiding werd vrijdagmiddag uitgereikt tijdens de jaarviering van de universiteit.

In de aula van het universiteitsgebouw ontving de oud-koningin een diploma, meldt het Deense hof. Ook kreeg Margrethe de traditionele zilveren sleutel, waarvan het ontwerp is geïnspireerd op de sleutels van de universiteit uit 1668 en als reversspeld wordt gedragen.

Het erelidmaatschap wordt toegekend aan mensen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd en van bijzondere betekenis zijn geweest voor de universiteit en de samenleving. In de toelichting op het erelidmaatschap van Margrethe wordt benadrukt “hoe koningin Margrethe een levenslange interesse in kunst en wetenschap combineert met een solide academische en humanistische vorming”, aldus het hof.

De Universiteit van Lund kende slechts eenmaal eerder een erelidmaatschap toe. In 2024 was de voormalige Zweedse premier Ingvar Carlsson de eerste ontvanger.