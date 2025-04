Margrethe verrast door meisjeskoor tijdens verjaardagsdiner

De Deense koningin Margrethe is woensdagavond tijdens het feestelijke diner voor haar 85e verjaardag verrast door een muzikaal optreden van het Sankt Annæ Meisjeskoor. Dat deelt het Deense hof donderdag in een bericht op Instagram.

Het diner vond plaats in paleis Fredensborg, waar Margrethe woensdag ook al een verjaardagslunch hield. Daarbij waren haar familieleden aanwezig, zoals koning Frederik, koningin Mary en haar zus prinses Benedikte. De tafel was versierd met onder meer paaseieren die Margrethe door de jaren heen zelf had beschilderd.

Bij het dessert werd een verjaardagstaart binnengebracht, met tientallen brandende kaarsjes. Margrethe blies de kaarsjes uit.