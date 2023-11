Margrethe verwacht dit jaar wel familie met kerst

Koningin Margrethe van Denemarken heeft dit jaar een iets minder ‘eenzame’ kerst. Ze verwacht de feestdagen gewoon met haar familie door te kunnen brengen, zei ze woensdag tijdens een persconferentie tegen Deense media.

Vorig jaar moest de koningin de feestdagen zonder haar kinderen Frederik en Joachim vieren. Zij gingen met hun gezinnen naar het buitenland. Kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary reisden af naar Australië, het geboorteland van de kroonprinses, en Joachim en Marie waren eveneens op vakantie.

Margrethe verwacht dat de familie bijeenkomt in paleis Marselisborg in Aarhus, zei ze. Ze gaf echter geen details over wie er allemaal komt.