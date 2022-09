Margrethe viert jubileum iets soberder vanwege dood Elizabeth

De Deense koningin Margrethe vierde dit weekend haar 50-jarig jubileum op de troon, zij het in iets aangepaste vorm. De koningin had besloten de festiviteiten aan te passen vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth.

Zondag stond onder meer een kerkdienst op het programma. Bij de dienst in de kathedraal van Kopenhagen waren naast de Deense koninklijke familie ook de Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw koningin Silvia aanwezig. De Noorse koning Harald en zijn vrouw Sonja waren eveneens van de partij.

Na de kerkdienst trok het gezelschap naar het koninklijke schip Dannebrog voor een lunch. Daarvoor was ook onder anderen de Finse president Sauli Niinisto uitgenodigd.

Zaterdag vonden er ook meerdere festiviteiten plaats rond het 50-jarig troonjubileum van Margrethe. Zo was er onder meer een gala-evenement in het Koninklijk Deens Theater in Kopenhagen ter ere van de vorstin. Op verzoek van Margrethe werd aan het begin van het evenement een minuut stilte gehouden voor koningin Elizabeth.

Margrethe besteeg de troon op 14 januari 1972. De jubileumviering werd in januari uitgesteld vanwege de coronapandemie.