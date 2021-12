Margrethe vond eenzaamheid na overlijden Henrik ‘heftig’

Koningin Margrethe vond het “heftig” om ineens alleen te zijn na het overlijden van haar man prins Henrik. Dat zei de Deense vorstin in een maandag uitgezonden documentaire op de Deense televisiezender TV2.

Henrik stierf in februari 2018 op 83-jarige leeftijd na een lang ziekbed. Hij en Margrethe waren meer dan 50 jaar getrouwd. In de documentaire wordt haar gevraagd hoe ze met zo’n groot verlies omging. “Het is best heftig als je ineens alleen bent”, kijkt de koningin terug, die erbij vertelt dat het al langer niet goed met hem ging.

In de jaren voor Henriks dood moest Margrethe het al in toenemende mate stellen zonder haar echtgenoot. Hij ging in 2016 met pensioen en sukkelde daarna steeds vaker met zijn gezondheid. Een jaar voor zijn dood werd vastgesteld dat hij leed aan dementie. Vlak voor zijn overlijden werd bij hem een goedaardige tumor in zijn linkerlong ontdekt en kampte hij met een ernstige longinfectie.

“En toen was het ineens voorbij”, aldus de 81-jarige Margrethe. “De laatste jaren waren niet makkelijk, omdat hij zich niet lekker voelde. Hij voelde zich toen ook niet goed over zichzelf.”