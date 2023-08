Margrethe weer begonnen aan traditionele zomertocht

De Deense koningin Margrethe is dinsdag weer begonnen aan een van haar traditionele zomertochten met het koninklijke schip Dannebrog. De vorstin ging in de ochtend van boord in Vordingborg voor een streekbezoek.

De koningin reisde per koets naar het stadhuis van Kornerup, waar zij officieel welkom werd geheten. Later op de dag volgde een lunch in het hotel Frederiksminde. Volgens het Deense blad Billed Bladet kreeg zij daar scampi en tomaten en verse salade uit de tuin voorgeschoteld. Ook deed zij zich tegoed aan een kop koffie en huisgemaakte chocolade. Na afloop vervolgde zij haar programma met een bezoek aan een distilleerderij.

De komende dagen bezoekt koningin Margrethe ook nog de steden Randers en Fredericia. De streekbezoeken zijn onderdeel van de traditionele zomertochten. Die traditie is begonnen onder Margrethes grootvader koning Christian. Die ging elk jaar met het schip langs verschillende Deense steden. Ook Margrethes vader koning Frederik ging daar mee door en na hem gaat ook Margrethe elk jaar uit varen.