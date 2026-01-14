Margrethe zegt theaterbezoek af om ziekte

De Deense koningin Margrethe heeft op het laatste moment haar komst naar een theatervoorstelling afgezegd. De 85-jarige moeder van koning Frederik is ziek, laat het hof aan Deense media weten. Volgens Billed Bladet gaat het om een verkoudheid.

Margrethe zou eigenlijk naar een opvoering van de voorstelling Indenfor murene (Binnen de muren) gaan in koninklijk theater Gamle Scene in Kopenhagen.

Het paleis hoopt dat de gepensioneerde koningin donderdag weer “op de been” is. In haar agenda staat een afspraak met haar schoondochter koningin Mary. Samen zijn ze bij de heropening van het Hoftheater in Kopenhagen.