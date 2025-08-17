Abonnementen

Margrethe ziet door haar ontworpen gewaad bij speciale kerkdienst

Vorsten

17/08/2025 2:11 pm

Koningin Margrethe van Denemarken heeft zondag een speciale kerkdienst bijgewoond in de kathedraal van Viborg. De moeder van koning Frederik zag daar hoe priesters voor het eerst de zogeheten messehagel droegen tijdens de eucharistie. Margarethe had dit gewaad helpen ontwerpen.

Het Deense hof deelde op Instagram enkele foto’s van het kledingstuk en Margrethe in de kathedraal.

Volgens het Deense hof heeft Margrethe sinds de jaren 70 meerdere gewaden ontworpen en geborduurd voor kerken in Denemarken, Groenland, Duitsland en Engeland.

