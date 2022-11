Margrethe zonder kinderen en kleinkinderen tijdens Kerstmis

Koningin Margrethe van Denemarken viert dit jaar de kerst zonder haar kinderen Frederik en Joachim. Zij gaan met hun gezinnen naar het buitenland, heeft het hof bekendgemaakt.

Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary gaan samen met hun kinderen naar Australië. Het is voor het eerst in vijf jaar dat het gezin het thuisland van Mary aandoet. Wat de bestemming van Joachim en Marie is, is niet bekend. Volgens het hof gaat het om “een lang geplande reis naar het buitenland”.

Margrethe is op kerstavond bij haar zus Benedikte. Daarna gaat ze zoals verwacht naar Marselisborg Slot in Aarhus. Sinds haar troonsbestijging in 1972 is ze er bijna ieder jaar tijdens de feestdagen. Op de laatste dag van het jaar geeft ze traditioneel een toespraak vanuit Amalienborg in Kopenhagen.