Margriet en Pieter naar Rotterdam voor NAF-gala

Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven gaan donderdagavond 30 maart naar Rotterdam voor het Netherland-America Friendship Gala (NAF). Het gala vindt plaats op de ss Rotterdam.

Het doel van het gala is om fondsen te werven voor studiebeurzen en uitwisselingsprogramma’s. The Netherland-America Foundation, die zich inzet om de vriendschapsbanden tussen Nederland en Amerika te bevorderen, organiseert de avond. Prinses Margriet en Pieter zijn beschermpaar van de organisatie.

Het galadiner werd in 2019 voor het eerst georganiseerd. Het jaarlijkse bal van de organisatie in New York diende als voorbeeld. De prinses en haar echtgenoot waren daar in november vorig jaar nog bij aanwezig.