Margriet en Pieter van Vollenhoven bij herdenkingen op 4 mei

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven wonen op 4 mei ieder een herdenking bij. Margriet is in de ochtend aanwezig bij de herdenking bij het Nationaal Koopvaardijmonument De Boeg in Rotterdam en Pieter herdenkt in de avond op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen.

Bij De Boeg worden jaarlijks de ongeveer 3500 omgekomen opvarenden van Nederlandse koopvaardijschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. De prinses, die na haar geboorte in Canada tijdens de Tweede Wereldoorlog symbolisch petekind werd van de Nederlandse koopvaardij, legt die ochtend een krans.

In gezelschap van zijn zoon Pieter-Christiaan woont Pieter van Vollenhoven ’s avonds de Nationale Militaire Dodenherdenking bij. Tijdens deze herdenking in Rhenen worden beroepsmilitairen en dienstplichtigen herdacht die sinds 1940 waar ook ter wereld voor het Koninkrijk der Nederlanden zijn gevallen. Vorig jaar was ook Margriet aanwezig bij deze herdenking.