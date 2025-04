Margriet en Pieter van Vollenhoven in mei naar Ottawa en Toronto

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven brengen van 9 tot en met 13 mei een officieel bezoek aan de Canadese steden Ottawa en Toronto. Het bezoek staat in het teken van tachtig jaar vrijheid sinds de Tweede Wereldoorlog, meldde de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdagochtend.

De reis staat tevens in het teken van de relatie tussen Nederland en Canada. Margriet is tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren in Canada. Op vrijdag 9 mei brengen Margriet en Van Vollenhoven eerst een bezoek aan Mark Sutcliffe, de burgemeester van Ottawa. Ook bezoekt het paar een middelbare school, waar zij spreken met Canadese scholieren.

Een dag later opent Margriet onder meer het Tulip Festival, een jaarlijks evenement waarin verspreid door de stad tulpen worden gepresenteerd als aandenken aan de rol van Canada bij de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de dagen daarna bezoeken de prinses en haar man onder meer een tentoonstelling in het War Museum, een optreden van het Orkest Koninklijke Luchtmacht en The Ottawa Hospital.

Op 12 mei vliegt het paar naar Toronto. Daar opent Margriet de tentoonstelling The Tribute, een eerbetoon aan de rol van Canada bij de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op dinsdag 13 mei beëindigen zij hun reis met een ontmoeting met veteranen van de Tweede Wereldoorlog en met scholieren van een lokale middelbare school die veteranen hebben geïnterviewd en hun belevenissen hebben gepubliceerd op een website.