Margriet en Van Vollenhoven bij vrijheidsviering in Apeldoorn

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hebben zaterdag een viering van tachtig jaar vrijheid bijgewoond. Dat deed het paar bij de straatparade in Apeldoorn, waarbij (klein)kinderen van Nederlandse veteranen meeliepen met familie van Canadese veteranen.

De parade werd begeleid door ruim vierhonderd muzikanten van doedelzakbands. Margriet en Van Vollenhoven gingen ook in gesprek met mensen die naar de parade waren komen kijken.

Margriet en Van Vollenhoven wonen zondagochtend de herdenking bij op het ereveld Canadese begraafplaats in Holten. Van Vollenhoven is later zondag ook aanwezig op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen waar hij de Nationale Militaire Dodenherdenking bijwoont. Hij is maandag ook aanwezig in Wageningen op het 5 Mei-plein bij de Start Nationale Viering van de Bevrijding.