Margriet hamert in toespraak op belang van natuurbehoud

Prinses Margriet vindt dat gezonde ecosystemen wereldwijd van levensbelang zijn. “Ze beschermen ons tegen gevaar en bieden ons goederen en diensten die essentieel zijn voor ons voortbestaan en onze welvaart. Des te meer in een wereld met een drastisch veranderend klimaat. Toch blijven we deze ecosystemen, waar ze zo van afhankelijk zijn, negeren en verwoesten”, aldus de prinses in een videoboodschap.

Margriet deed haar digitale uitspraken voor de ogen van deelnemers van GLF Climate: Frontiers of Change. Dit is een bijeenkomst die in het kader staat van de VN-klimaatconferentie COP27 die momenteel in de Egyptische stad Sharm-el-Sheikh wordt gehouden. De prinses sprak als voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis over het belang van rampenvoorbereiding en rampenpreventie om de impact van natuurgeweld op kwetsbare groepen te verminderen.

Wereldwijd dreigen diverse ecosystemen te verdwijnen als gevolg van klimaatverandering. “Onze veerkracht zal juist sterk in kracht toenemen als deze systemen beschermd, duurzaam onderhouden en hersteld worden”, meent Margriet. Het Rode Kruis werkt daarom hard om de natuur wereldwijd beter te beschermen. Zo heeft de organisatie volgens de prinses in de Filipijnen mangrovebomen geplant en investeert het Rode Kruis in Haïti in rampenpreventie door beschadigde bodems en bossen te herstellen.

Bewustwording

Het is volgens Margriet ook belangrijk dat geld dat wordt gebruikt voor klimaatbestrijding, bij de juiste instanties terechtkomt. “Momenteel is er een duidelijk geen goede link tussen waar klimaatgevaar het grootst is en waar het bestrijdingsgeld naartoe gaat. De natuur staat bij donoren niet altijd op de eerste plaats.”

Een manier om dit op te lossen is volgens de prinses door innovatiever te zijn, bijvoorbeeld door verzekeringen af te sluiten voor beschermde gebieden die vooraf al uitbetalen op basis van de impact van een mogelijke ramp. “Maar het is nog belangrijker om mensen bewust te maken van het belang van de natuur. We moeten duidelijk maken dat verwoeste natuur impact heeft op mensenlevens. Anders worden we telkens ingehaald door de gebeurtenissen. We moeten de natuur beschermen om de mensheid te beschermen. Dat is de boodschap die we over moeten brengen, een boodschap die u al langere tijd uitdraagt.”