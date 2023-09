Margriet opent congres voor verpleegkundigen

Prinses Margriet heeft de zesde International Conference for Perianaesthesia Nurses (ICPAN) geopend in theater Meervaart in Amsterdam. Dit congres is bedoeld voor verpleegkundigen in de perianesthesie. Dat is de zorg voor, tijdens en na een operatie waarbij anesthesie, een vorm van verdoving, wordt gebruikt.

De zus van prinses Beatrix heeft woensdag een toespraak gehouden tijdens de opening van het congres. Daarnaast sprak de prinses met bestuursleden van ICPAN en met zogeheten recoveryverpleegkundigen.

Het congres met als thema The world starts outside your comfort zone vindt van woensdag tot en met vrijdag plaats en wordt georganiseerd met de Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen (BRV).