Prinses Margriet opent op 6 maart de expositie 40 jaar Huis Emma in Amsterdam, over het oudste Ronald McDonald Huis in Nederland. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Margriet is ook aanwezig bij de lancering van een nieuwe tv-commercial.

Margriet opende veertig jaar geleden de deuren van Huis Emma. In het logeerhuis van het Ronald McDonald Kinderfonds kunnen families van zieke kinderen die in het nabijgelegen ziekenhuis liggen terecht.