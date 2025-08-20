Margriet opent WK Tweespannen in Beekbergen

Prinses Margriet heeft woensdagavond het wereldkampioenschap tweespannen geopend. Dat heeft een woordvoerder van het evenement aan het ANP gemeld. Margriet opende het WK op het terrein van Riant Equestrian Centre in Beekbergen.

De wedstrijden bestaan uit de onderdelen dressuur, marathon met hindernissen en een vaardigheidsproef. Op de openingsavond worden de teams voorgesteld. Na de openingshandeling presenteerde de Koets- en Rijstal van het Koninklijk Staldepartement een selectie historische rijtuigen, getrokken door Friese en KWPN-paarden in galatuig.

Aan het WK, dat tot en met zondag duurt, nemen ongeveer negentig menners uit 24 landen deel. Nederland is vertegenwoordigd met zeven deelnemers.