Margriet reikt Prinses Christina Klassiek Concours-prijzen uit

Prinses Margriet reikt zaterdag voor het eerst eigenhandig de prijzen van het Prinses Christina Klassiek Concours uit. Dat doet de zus van prinses Beatrix tijdens de Nationale Finale van het Prinses Christina Klassiek Concours in het Theater Amare in Den Haag. Margriet is sinds 2020 lid van het Comité van Aanbeveling van het Prinses Christina Concours.

In totaal deden meer dan 275 kinderen mee aan de digitale voorrondes van wie zes zijn geselecteerd voor de finale, meldde de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) eerder. Dit zijn de 18-jarige Luna van Leeuwen (viool), de 18-jarige Joshua Galasse (viool), de 13-jarige David Kooi (piano), de 14-jarige Warre Dendievel (trompet), de 17-jarige Merle van der Lijke (harp) en de 14-jarige Pieter Streefkerk (viool). De jonge musici zullen tijdens de finale tien minuten optreden voor de jury en het publiek. De jury zal de deelnemers beoordelen, waarna prinses Margriet de prijzen uitreikt.

Het Prinses Christina Concours laat kinderen en jongeren kennismaken met muziek en stimuleert hen in hun muzikale ontwikkeling. Meer dan dertig jaar geleden verbond prinses Christina haar naam aan het concours. Margriet heeft deze functie twee jaar geleden van haar zus overgenomen, nadat Christina in 2019 was overleden. Prinses Margriet maakte de winnaars van de afgelopen twee edities van het Prinses Christina Klassiek Concours vanwege de coronamaatregelen bekend via een video-opname.