Maria Teresa deelt foto’s voor verjaardag prinses Alexandra

Groothertogin Maria Teresa van Luxemburg heeft maandag op Instagram een reeks foto’s gedeeld ter ere van de 35e verjaardag van haar dochter prinses Alexandra. Op de beelden is de prinses op verschillende momenten in haar leven te zien. “Gelukkige verjaardag aan onze lieve Alexandra!”, schrijft Maria Teresa in het bijschrift.

Prinses Alexandra is het vierde kind en de enige dochter van de inmiddels gepensioneerde groothertog Henri en Maria Teresa. Haar vier broers zijn Guillaume, die sinds eind vorig jaar groothertog van Luxemburg is, Félix, Louis en Sébastien.

Alexandra trouwde in april 2023 met Nicolas. In mei 2024 werd hun dochter Victoire geboren. Afgelopen oktober maakte het Luxemburgse hof bekend dat het paar ook een zoon had gekregen, Hélie.