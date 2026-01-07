Maria Teresa feliciteert kleinzoon Balthazar met verjaardag

Groothertogin Maria Teresa heeft haar kleinzoon Balthazar gefeliciteerd met zijn tweede verjaardag. “Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag, lieve Balthazar!”, schrijft ze onder een fotoserie op Instagram.

Het eerste portret toont groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa die Balthazar vasthouden tijdens een kraambezoek. Naast een aantal andere familiefoto’s staat er ook een afbeelding tussen waarop het prinsje met paus Franciscus te zien is. De paus bezocht de groothertogelijke familie in 2024.

Prins Balthazar is het derde kind van prins Félix en prinses Claire. Félix is de jongere broer van Guillaume, die sinds eind vorig jaar groothertog van Luxemburg is.