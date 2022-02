Maria Teresa leeft mee met zoon na beëindigen relatie

Maria Teresa van Luxemburg leeft mee met haar zoon prins Louis en zijn voormalig verloofde Scarlett-Lauren Sirgue. De groothertogin laat via sociale media weten in gedachten bij de twee te zijn.

Louis, de derde zoon van groothertog Henri en Maria Teresa, maakte dinsdag bekend dat hij en Scarlett-Lauren uit elkaar gaan. Het koppel verloofde zich bijna een jaar geleden en was van plan om dit jaar te gaan trouwen. Ze hebben een einde aan hun relatie gemaakt vanwege “fundamentele meningsverschillen”.

“In ons hart zijn we bij onze lieve zoon Louis en onze lieve Scarlett, van wie we houden”, schrijft Maria Teresa. “De hele familie staat achter jullie. We denken aan jullie.”

Prins Louis heeft al een huwelijk achter de rug. Hij was bijna elf jaar getrouwd met Tessy Antony, met wie hij twee kinderen heeft.