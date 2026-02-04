Maria Teresa ondergaat ‘geplande’ operatie en loopt op krukken

Groothertogin Maria Teresa van Luxemburg heeft “een geplande chirurgische ingreep ondergaan, die onder de best mogelijke omstandigheden heeft plaatsgevonden”. Dat laat een woordvoerder van het Luxemburgse hof woensdagochtend desgevraagd aan het ANP weten. De vrouw van groothertog Henri gebruikt als onderdeel van haar herstel “een beperkte periode krukken”, aldus het hof.

Eerder deze week deelde het Luxemburgse hof een video waarop te zien was dat Henri en Maria Teresa zingende kinderen met lampionnen ontvingen op kasteel Berg. De kinderen, die ter gelegenheid van Lichtmis langs de deuren gingen, kregen van het groothertogelijk paar een mand met producten om pannenkoeken mee te bakken. Te zien was dat Maria Teresa tijdens de feestdag op krukken liep.

In 2019 onderging Maria Teresa een operatie aan haar rechterknie en moest daarvan een aantal weken herstellen. Het is niet bekend waaraan de groothertogin onlangs is geopereerd.