Maria Teresa stopt als voorzitter Luxemburgse Rode Kruis

Groothertogin Maria Teresa heeft maandag na twintig jaar afscheid genomen van haar rol als voorzitter van het Luxemburgse Rode Kruis. Tijdens een bijeenkomst kwam de humanitaire organisatie bijeen om de groothertogin te bedanken voor haar jarenlange inzet.

Maria Teresa blikt “met grote vreugde” terug op het voorzitterschap. “Ik ben trots op de weg die we samen hebben afgelegd, vol ontroerende en verrijkende momenten”, zei de groothertogin in een toespraak. Ook benadrukte ze haar persoonlijke connectie met de organisatie. “Het Rode Kruis belichaamt met kracht en waardigheid waarden die diep in mijn hart geworteld zijn.” Beelden van het Luxemburgse hof tonen dat Maria Teresa bloemen en een staande ovatie kreeg.

Groothertogin Stéphanie is benoemd tot nieuwe voorzitter van de organisatie. Haar echtgenoot Guillaume is sinds oktober de nieuwe groothertog van Luxemburg. Sindsdien hebben Henri en Maria Teresa een stap teruggezet in het uitvoeren van publieke taken.